В Москву из Иерусалима прибыл Благодатный огонь

https://static.news.ru/photo/c7bbcec4-8199-11ea-b958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В столичном аэропорту Внуково приземлился специальный борт с Благодатным огнём. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

Святыню доставят на службу в храме Христа Спасителя, которую проведёт патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

За Благодатным огнём, который сегодня сошёл в храме Гроба Господня, в Иерусалим отправилась делегация фонда. Святыню в аэропорту «Бен-Гурион» им передал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

В 2020 году Фонд Андрея Первозванного отменил массовую встречу огня из-за мер самоизоляции, введённых в Москве из-за коронавируса. Когда он будет снят, святыню раздадут верующим.

В храме Гроба Господня состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня. Она совершается ежегодно в канун Светлого Христова Воскресения. Верующие по всему миру считают благодатный огонь святыней, а его появление называют чудом. Из-за коронавируса предпасхальная церемония впервые прошла в закрытом режиме. Её можно было посмотреть онлайн. Подробности — в материале NEWS.ru.