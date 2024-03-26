В Москве задержали замглавы ФТС Ягодкину: что известно, в чем обвиняют

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Елена Ягодкина

СМИ сообщили о задержании заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника Елены Ягодкиной. Что об этом известно, в чем ее подозревают, возбуждено ли уголовное дело?

Что известно о задержании замглавы ФТС

В Москве силовики нагрянули с обысками на рабочее место замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-полковника Елены Ягодкиной, ее задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело. При этом на настоящий момент нет информации, по какой статье начато уголовное преследование.

«Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС», — передает агентство 26 марта.

Также источник подчеркнул, что обыски прошли и по месту жительства подозреваемой, ее саму сейчас везут на допрос. В пресс-службе ФТС не стали комментировать ситуацию.

По данным РБК, Ягодкину задержали по делу о неправомерном начислении пошлин, проверяется ее причастность к коррупционным схемам. Речь идет о деятельности ФТС в период с 2011 по 2019 год, тогда женщина занимала должность в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования таможенного органа.

«Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Задержание провели сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой председательствует Елена Ягодкина», — пишет Telegram-канал «112».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о задержанной замглавы ФТС

Ягодкина родилась 20 августа 1975 года в Новосибирске. В 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет.

С 1997 года работает в таможенных органах, за это время прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления — начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

С августа 2011 года занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС. В январе 2018 года стала главой этого управления. 13 апреля 2019 года распоряжением тогдашнего председателя правительства Дмитрия Медведева назначена на должность заместителя руководителя ФТС.

Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Согласно последним доступным сведениям о доходах, по итогам 2021 года Ягодкина заработала 4,27 млн руб.

«Она является одной из ключевых фигур российской таможни и третьей женщиной в истории российских силовых структур, дослужившейся до звания генерал-полковник», — отмечает «112».

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Изъятие ФСБ РФ имущества чиновника Министерства экономического развития в башне «Москва-Сити»

На каких преступлениях недавно попались высокопоставленные чиновники

26 марта ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. В Сети было опубликовано видео с обысками во «дворцах» у коррупционеров с дорогими автомобилями и большим количеством денег.

По данным спецслужб, фигуранты незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата. Также участники преступной группы совершали крупные кражи природного газа.

ФСБ провела обыски в столичном регионе и на территории Ставропольского края, в ходе них изъято оружие, значительные суммы наличных денег и автомобили премиум-класса.

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