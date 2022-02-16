В Москве задержали Валерия Соловья и его сына

В Москве утром 16 февраля задержали политического аналитика и публициста Валерия Соловья, об этом сообщила Эльвира Вихарёва изданию SOTA.

Известно, что также был задержан сын Соловья, а в их квартире провели обыски, в результате которых у семьи была изъята вся техника.

Также неизвестные приходили домой к самой Вихарёвой.

Официальной информации о задержании и причинах обысков не поступало.

Соловей был преподавателем МГИМО на протяжении 11 лет, а в 2019 году профессор сообщил об увольнении в связи с оказываемым на него давлением от руководства вуза, которое считало что он «ведёт антигосударственную пропаганду» и «подрывает политическую стабильность».

Бывший профессор престижного столичного вуза многократно делал громкие заявления на общественно-политические темы.

В марте 2020 года в «Эхо Москвы» пришёл запрос от Роскомнадзора с требованием удалить материалы с их сайта, в которых Соловей высказывался о пандемии коронавируса. В них он говорил, что власти якобы скрывают реальное количество летальных исходов от COVID-19.

Ранее политолог сравнил 2021 год с «андроповскими временами». При этом в стране назревают «кардинальные перемены», которые могут наступить внезапно, предупреждал историк. Он также считает, что транзит власти произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Он заявил, что президент Путин ещё весной 2021 году поручил своему близкому окружению подготовить список своих преемников.