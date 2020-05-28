В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/098124e8-a068-11ea-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса в столице за сутки увеличилось с 2183 до 2254 человек.

У всех скончавшихся 27 мая лабораторно было подтверждено инфицирование коронавирусом нового типа и диагностирована пневмония, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По новейшим данным, в Москве выявлено 171 443 случая заражения вирусом, число выздоровевших достигло 67 458 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек. Такую статистику обнародовал 28 мая Университет Джона Хопкинса.