В Москве впервые стартовал съезд российского движения детей и молодежи

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве

В Москве начался первый съезд российского движения детей и молодежи, в рамках которого ему будет дано название, а также будут выбраны направление, миссия и ценности движения. Съезд пройдет в Доме молодежи в московском «Манеже» в период с 18 по 20 декабря, в нем примут участие представители всех 89 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, передает Первый канал.

Каждый регион представят 16 делегатов: 13 детей и подростков, два педагога и председатель. Таким образом, количество участников составит почти полторы тысячи человек.

На съезде будут организованы дискуссионные площадки по тематическим направлениям, таким как «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Здоровый образ жизни», «Патриотизм и историческая память», «Волонтерство и добровольчество», «Медиа и коммуникации». На панельных сессиях рассмотрят основные вопросы формирования, организации деятельности и развития движения. В рамках официальной части состоится встреча участников движения с членами наблюдательного совета.

Общероссийское движение детей и молодежи сформировано в 2022 году. Его целями является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Присоединиться к движению могут дети в возрасте от шести лет.

В июле Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. Предполагается, что оно будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Наблюдательный совет движения возглавил президент РФ Владимир Путин.