В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

Скончались 11 пациентов с ранее подтверждённой коронавируной инфекцией и пневмонией.
В оперштабе отметили, что все умершие страдали сопутствующими заболеваниями: повышенным давлением, пиелонефритом, гепатитом С, сахарным диабетом. Возраст скончавшихся — от 48 до 86 лет. Таким образом число жертв коронавируса в столице увеличилось до 106 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, более половины регионов России готовы к оказанию медпомощи заболевшим коронавирусом. В регионах с низкой заболеваемостью силы ещё не мобилизованы, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Как пояснил министр, 28 апреля медслужбы всех регионов должны быть готовы работать с большим числом заболевших.
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