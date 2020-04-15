В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eabe8f3a-7e9a-11ea-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скончались 11 пациентов с ранее подтверждённой коронавируной инфекцией и пневмонией.

В оперштабе отметили, что все умершие страдали сопутствующими заболеваниями: повышенным давлением, пиелонефритом, гепатитом С, сахарным диабетом. Возраст скончавшихся — от 48 до 86 лет. Таким образом число жертв коронавируса в столице увеличилось до 106 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, более половины регионов России готовы к оказанию медпомощи заболевшим коронавирусом. В регионах с низкой заболеваемостью силы ещё не мобилизованы, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Как пояснил министр, 28 апреля медслужбы всех регионов должны быть готовы работать с большим числом заболевших.