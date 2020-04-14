В Москве умерли 13 заболевших коронавирусом человек в возрасте от 29 лет

https://static.news.ru/photo/0a1d7d12-7dda-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство скончавшихся пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, страдали сопутствующими заболеваниями.

У самой молодой, 29-летней, погибшей был синдром Дауна. Большинство других умерших страдали хроническими заболеваниями, в том числе, сахарным диабетом, бронхитом, повышенным давлением и кардиосклерозом. Один из пациентов скончался в частной клинике. Таким образом, в столице зафиксировано уже 95 летальных исходов у людей с коронавирусом, передаёт РБК со ссылкой на оперштаб.

Как писал NEWS.ru ранее, американский Университет Джонса Хопкинса подсчитал число заражений коронавирусом по всему миру. Оно превысило 1,9 млн человек. По данным учреждения, число заражённых составило 1 904 566. При этом выздоровели 445 тысяч, а скончались от заболевания 118 459 человек. в России скончался 161 человек с диагностированным коронавирусом.