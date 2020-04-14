В Москве умерли 13 заболевших коронавирусом человек в возрасте от 29 лет

Большинство скончавшихся пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, страдали сопутствующими заболеваниями.
У самой молодой, 29-летней, погибшей был синдром Дауна. Большинство других умерших страдали хроническими заболеваниями, в том числе, сахарным диабетом, бронхитом, повышенным давлением и кардиосклерозом. Один из пациентов скончался в частной клинике. Таким образом, в столице зафиксировано уже 95 летальных исходов у людей с коронавирусом,
Как писал NEWS.ru ранее, американский Университет Джонса Хопкинса подсчитал число заражений коронавирусом по всему миру. Оно превысило 1,9 млн человек. По данным учреждения, число заражённых составило 1 904 566. При этом выздоровели 445 тысяч, а скончались от заболевания 118 459 человек. в России скончался 161 человек с диагностированным коронавирусом.
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