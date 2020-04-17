В Москве умер ещё 21 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b42a1b4a-80ef-11ea-a82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти ещё 21 человека с положительным тестом на коронавирус.

Возраст жертв коронавирусной инфекции — от 34 лет до 91 года. Отмечается, что у всех умерших были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, гипертония, пиелонефрит, хронический бронхит и цирроз печени.

В оперштабе сообщили , что у 34-летнего пациента была обнаружена болезнь Пиквика, умер он от диагноза «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких».

В Москве 17 апреля было зафиксировано 18 105 случаев заражения коронавирусом, 127 летальных случаев и 1517 случаев выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек, а количество заражённых составило более 2,2 млн человек. Больше всего умерших от коронавирусной инфекции в США, Испании и Италии.