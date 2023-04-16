В Москве сожгли Коран: кого винит Кадыров, при чем тут скандальная мечеть ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело после сожжения Корана в районе Белого озера. Ранее здесь планировалось построить мечеть

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ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело после сожжения Корана в районе Белого озера. Соответствующий ролик накануне появился в соцсетях. Как отреагировал на сожжение Корана глава Чечни Рамзан Кадыров, связан ли этот инцидент с недавним скандалом вокруг строительства мечети в столице и в каких еще странах произошли подобные случаи — в материале NEWS.ru.

Когда появилось видео

В субботу 15 апреля в Сети появилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран у Белого озера в Москве. По данным МВД, инцидент произошел, предположительно, недалеко от Святого озера, где ранее прошли акции протеста москвичей против строительства «самой большой в России» мечети.

Сотрудники полиции устанавливают личность поджигателя и проводят меры по задержанию подозреваемого.

Кого винит Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о начале поисков человека, который поджег Коран возле Белого озера в Москве. По его мнению, к сожжению Корана могут иметь отношение «украинские провокаторы».

Кадыров рассказал, что находится на связи со специалистами из ФСБ, которые «отслеживают информационный след распространенного ролика». По словам главы Чечни, свои ресурсы также задействовала мэрия Москвы.

«Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал подобные поступки «визитной карточкой» западных либералов и подчеркнул, что такие провокации не нужны ни мусульманам, ни православным. Кадыров отметил, что лично занимается поиском «провокатора».

Фото: vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

Как отреагировал депутат Делимханов

Депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале также назвал сожжение Корана «мерзкой провокацией», которая не нужна ни мусульманам, ни православным. Он выразил сожаление, что подобное совершается в момент, когда были решены вопросы со строительством мечети в Москве. Делимханов уверен, что это дело рук «западных сатанистов-либералов».

«Мы прекрасно знаем, что в нашей стране на самом высоком уровне защищаются религиозные и семейные ценности. Президент России Владимир Путин уделяет этому вопросу пристальное внимание, всегда подчеркивая значимость работы, нацеленной на межконфессиональное единство. Однако сатанисты умудряются находить таких же шайтанов, как и они. Невооруженным взглядом видно по цепочке, что это дело рук сатанистов и провокаторов из Европы и с Украины», — написал Делимханов.

Что за скандал с мечетью в Москве

В начале апреля жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей.

После схода на Святом озере в конфликт противников и сторонников возможного строительства религиозного комплекса вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя в своём Telegram-канале выступления на востоке Москвы, он намекнул, что их участникам надо отправляться на фронт.

«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд — в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет в русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — написал Кадыров.

Он напомнил, что на территории Украины «русский, чеченец, башкир, татарин, христианин, мусульманин стоят плечом к плечу, делят паёк, молятся Всевышнему в одном блиндаже». А протесты против строительства мечети глава Чечни назвал «открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны».

Правда, что у Святого озера хотели построить мечеть?

Издание MSK1.ru со ссылкой на протокол совещания градостроительного комитета Москвы сообщило, что «между Святым озером и Косинским шоссе будет некое учреждение для верующих».

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин провёл встречу с зампредом столичного комитета по архитектуре и градостроительству Александром Ильиным, посвящённую теме строительства в районе Косино-Ухтомское. Чиновник, по утверждению Ступина, подтвердил ему подлинность опубликованного ранее протокола совещания, на котором речь шла о концепции «религиозно-просветительского центра», включающего мечеть.

«Планы по строительству мечети действительно были», — заявил Ступин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После общественного резонанса, который стал еще громче из-за участия в акции знаменитого бойца ММА Максима Дивнича, выступившего против строительства мечети и вызвавшего шквал критики со стороны коллег-мусульман, включая бойца Ислама Махачева и блогера Хасбика (дошло до прямых угроз), власти столицы решили перенести место строительства мечети.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м (первоначальная информация о том, что мечеть станет самой большой в России, оказалась неверной) построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена «Косино». Просьба о выборе другого места для возведения храма поступила мэру от патриарха Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

На решение Собянина отреагировал Кадыров. Глава Чечни в своем Telegram-канале заявил, что отдает должное мэру Москвы за его дипломатичное решение по переносу месторасположения мечети. Глава Чечни отметил, что храм будет построен ближе к центру города, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.

В каких странах сжигали Коран

В конце января 2023 года лидер шведской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, известный своими антиисламскими акциями, сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. В МИД Турции предупредили, что «все зашло слишком далеко» и подобные провокации «будут чреваты негативными последствиями для вступления Швеции в НАТО».

Позже акции по сожжению Корана прошли в Дании и Нидерландах. Это привело к тому, что Швеция, Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия и Швейцария закрыли свои дипмиссии в Стамбуле. Причина — опасения, что мусульмане по всему миру, в том числе в Турции, возмущенные сожжениями Корана, «могут агрессивно отреагировать на это». При этом турецкие власти не располагали сведениями о подготовке каких-либо ответных акций. По их словам, действия европейских дипломатов — это «психологическая война» против Турции.

Реакция исламского мира

В исламском мире были шокированы сожжением Корана. Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад также обратил внимание на ролик, где священную книгу мусульман сжигают, судя по кадрам, солдаты ВСУ. Он напомнил, что аналогичные акции прошли в Европе, США и Канаде.

«Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами», — сказал он.

С момента появления того ролика в Сети Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что объявил награду в 10 млн рублей за захват «боевиков, поджигавших Коран».

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн рублей», — написал Кадыров.

Глава Ассоциации иракских мусульманских богословов Халед аль-Мулла потребовал от мировых лидеров занять «четкую позицию в отношении надругательств над священным для мусульман писанием украинскими военными».

«Такие сцены вызывают негативную реакцию. Уважение различных верований и религий, идей и культур является важным фактором мирного сосуществования. Все богословы должны занять решительную, четкую и откровенную позицию против подобных действий, которые мы считаем непозволительными для любых конфессий и народов», — подчеркнул он.