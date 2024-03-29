В Москве состоялась встреча, посвященная отношениям Армении и Азербайджана Представители России и Азербайджана обсудили в Москве отношения Баку и Еревана

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Заместители министров иностранных дел России и Азербайджана Михаил Галузин и Эльнур Мамедов встретились в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений и перспективы их нормализации между Баку и Ереваном, сообщил МИД РФ. Стороны также предметно рассмотрели состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений.

Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года, — говорится в заявлении министерства.

В МИД подчеркнули, что встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-азербайджанского союзничества и стратегического партнерства. Стороны обсудили несколько региональных и международных тем. В частности, состояние дел на Южном Кавказе и перспективы армяно-азербайджанской нормализации отношений, основанных на трехсторонних договоренностях Азербайджана, Армении и России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во время конфликта с Азербайджаном обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину. По словам дипломата, тогда армянский премьер действовал в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).