18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Россия

В Москве снова начнут проводить фестивали

В Москве возобновится проведение фестивалей без ковидных ограничений
09:39, 22 апреля 2022
В Москве снова начнут проводить фестивали Фестиваль «Пасхальный дар» Фото: mos.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В столице после двухлетнего перерыва возобновляется проведение фестивалей без ковидных ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. По его словам, первым с 23 по 28 апреля пройдёт фестиваль «Пасхальный дар», а в период майских праздников состоится «Московская весна».

Завтра, 23 апреля 2022 года, мы открываем седьмой московский фестиваль «Пасхальный дар». Наконец-то после вынужденного перерыва 2020–2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдёт без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций, — написал Собянин.

Он уточнил, что фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт на 23 площадках в центре Москвы и в округах. После эстафету примет «Московская весна», в рамках которой состоятся концерты и театральные постановки ко Дню Победы.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление коронавирусных ограничений.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео