В Москве снова начнут проводить фестивали

В столице после двухлетнего перерыва возобновляется проведение фестивалей без ковидных ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. По его словам, первым с 23 по 28 апреля пройдёт фестиваль «Пасхальный дар», а в период майских праздников состоится «Московская весна».

Завтра, 23 апреля 2022 года, мы открываем седьмой московский фестиваль «Пасхальный дар». Наконец-то после вынужденного перерыва 2020–2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдёт без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций, — написал Собянин.

Он уточнил, что фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт на 23 площадках в центре Москвы и в округах. После эстафету примет «Московская весна», в рамках которой состоятся концерты и театральные постановки ко Дню Победы.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление коронавирусных ограничений.