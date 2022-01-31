В Москве проверят около 600 зданий с апартаментами

Госинспекция по недвижимости начала проверку апартаментов в Москве на законность их строительства, сообщил начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский, передаёт РБК. Ревизии планируется подвергнуть около 600 объектов. Вся работа проходит в дистанционном формате.

В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешённого использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством, — сказал Овчинский.

Он добавил, что сейчас специалисты дистанционно анализируют данные информационных систем и прорабатывают сведения аэрофотосъёмки и ортофотопланов.

Глава госинспекции отметил, что нередко апартаменты возводятся в нарушение аренды землепользования. После чего помещения продаются и новые собственники становятся заложниками ситуации. Поэтому, по словам Овчинского, стоит задача исключить подобное ещё на начальном этапе. В случае обнаружения нарушений застройщику грозит административная ответственность, а объект могут признать самовольной постройкой.

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