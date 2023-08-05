В России представили новый «Москвич 6»: сколько стоит, какие характеристики

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном Евразийском форуме «Такси»

На Международном Евразийском форуме «Такси» в Центре международной торговли на Красной Пресне был представлен новый седан С-класса «Москвич 6». Каким будет новый автомобиль и составит ли он конкуренцию иномаркам?

«Мы его представляем на нашем стенде на Международном евразийском форуме такси. Автомобиль представлен в оклейке такси. Посетители форума — автомобильные и транспортные эксперты, представители таксомоторных компаний — могут поближе познакомиться с автомобилем на нашем стенде», — рассказала журналистам руководитель департамента по связям с общественностью завода Анастасия Журавлева.

Какие характеристики у нового «Москвича»

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: «эконом», «комфорт» и «престиж». Самая простая версия получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л. с. Более дорогие версии «Москвича 6» оснастят такой же силовой установкой, но с увеличенной до 174 л. с. мощностью. Расход топлива составит около 7 литров на 100 км.

В комплектации «эконом» предусмотрены кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и шестью динамиками. В комплектации «комфорт» появится круговой обзор. «Престиж» оснащается панорамной крышей с привычным электроприводом.

Длина модели — 4780 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1492. Объем багажника варьируется от 540 л в обычном состоянии до 1650 л — при сложенном заднем ряде сидений. В автомобиле могут разместиться пять человек. Будущие покупатели автомобиля «Москвич 6» смогут выбрать один из пяти цветов: белый, красный, синий, серый и черный.

Предполагается, что «Москвич 6» будет конкурировать, например, с Toyota Corolla, Hyundai Elantra и Mazda 3.

Сколько стоит новый «Москвич» и когда появится на рынке

В продаже отечественный лифтбэк появится в конце 2023 года, но компания пока не называет точной даты. О ценах официальной информации на данный момент также нет. Скорее всего, «Москвич 6» будет стоить дороже кроссовера «Москвич 3», который после недавнего повышения цен можно приобрести у дилеров от 2 200 000 рублей.

Мнение экспертов о перспективах «Москвича 6»

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в комментарии NEWS.ru отметил, что спросом данная модель не будет пользоваться, потому что это тот же самый китайский автомобиль JAC JS4, но по завышенной цене.

«Это уже показал опыт с „Москвичом 3“, точно так же будет и с „Москвичом 6“. Стоимость „Москвича 6“ составит в районе 4 млн, а китайская модель стоит 3 млн. По характеристикам это абсолютно одинаковые автомобили, но с разными этикетками», — сказал Субботин.

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что будущее нового «Москвича» будет зависеть от ценовой политики московского завода и конкуренции на рынке.

«На данный момент сегмент практически свободен, однако активизировался „Автотор“, и сегмент постепенно заполняется, поэтому продажи будут зависеть исключительно от стоимости „Москвича“. При этом модель наверняка станет популярной в корпоративных парках и может стать заменой той же Skoda Octavia», — заявил эксперт в беседе с Autonews.ru.

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