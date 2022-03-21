В Москве помогут работникам иностранных компаний, покинувших Россию

В Москве помогут работникам иностранных компаний, покинувших РоссиюМосковская служба занятости поможет сотрудникам ушедших из России иностранных компаний
Столичная служба занятости будет помогать с поиском работы сотрудникам иностранных компаний, в случае если те решат покинуть рынок РФ. Поможет в этом кадровый центр «Моя работа», открытый мэром города Сергеем Собяниным в пятницу, 18 марта, сообщает Lenta.ru. Его задача — взаимодействие с работодателями, в первую очередь с теми, кто планирует разорвать отношения с российским персоналом.
В Москве на сегодняшний день много компаний, в которых действительно есть дефицит кадров и которые готовы набирать сотрудников, и они активно с нами взаимодействуют. Мы работаем и с работодателями, и с работниками, тем самым обеспечивая плавные переходы из одной компании в другую, так, чтобы это вызвало минимальные проблемы у людей, — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр добавила, что центр на постоянной основе
Ранее сообщалось, что российские компании, которые в течение 2022 года будут брать на работу соискателей в возрасте до 30 лет, получат от государства поддержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.