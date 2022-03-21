В Москве помогут работникам иностранных компаний, покинувших Россию

Столичная служба занятости будет помогать с поиском работы сотрудникам иностранных компаний, в случае если те решат покинуть рынок РФ. Поможет в этом кадровый центр «Моя работа», открытый мэром города Сергеем Собяниным в пятницу, 18 марта, сообщает Lenta.ru. Его задача — взаимодействие с работодателями, в первую очередь с теми, кто планирует разорвать отношения с российским персоналом.

В Москве на сегодняшний день много компаний, в которых действительно есть дефицит кадров и которые готовы набирать сотрудников, и они активно с нами взаимодействуют. Мы работаем и с работодателями, и с работниками, тем самым обеспечивая плавные переходы из одной компании в другую, так, чтобы это вызвало минимальные проблемы у людей, — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что центр на постоянной основе отслеживает компании, которые потенциально могут заявить о роспуске сотрудников, выясняет квалификацию и размер зарплаты персонала и максимально помогает сохранить рабочие места. Кроме того, потенциальным работодателям с большим количеством вакантных мест предоставлена возможность открывать собственные рекрутинговые центры на площадках «Моей работы».

Ранее сообщалось, что российские компании, которые в течение 2022 года будут брать на работу соискателей в возрасте до 30 лет, получат от государства поддержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.