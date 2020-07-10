В Москве, Подмосковье и Чечне выявили наименьшие темпы прироста COVID-19

https://static.news.ru/photo/0a84394a-c28a-11ea-829c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве, Подмосковье и Чечне наблюдались наименьшие темпы прироста коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Чеченская Республика — 0,3%, — говорится в сообщении.

Также в число регионов с наименьшими темпами прироста инфекции попали Севастополь — 0,4%, Брянская область, Калининградская область — 0,5%, Пензенская область, Республика Дагестан — 0,6%, Чукотский АО — 0,7%.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 6636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло отметки 713 936.

По состоянию на пятницу, 10 июля, в мире коронавирусом заболели 12,4 миллиона человек, свыше 557 тысяч умерли, более 7,2 миллиона выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тыс. заболевших, писал NEWS.ru.