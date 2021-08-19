В Москве под застройку отдадут заброшенные участки около промзон

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Москве заброшенные участки около промзон будут отдаваться под застройку. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он напомнил о принятых в прошлом году изменениях в Градостроительный кодекс РФ, благодаря которым Москва сможет более чем в два раза сократить сроки подготовки градостроительной документации — они составят до 170 дней.

Второе важное новшество заключается в том, что отныне комплексное развитие территории можно будет распространять не только непосредственно на промзону, но и на смежные заброшенные участки.

Даже в столице, увы, нередко складывается ситуация, что с неработающим предприятием соседствует пустырь или недостроенный объект. Формально это уже не промзона, но город такого рода недострой не красит, — сказал Ефимов.

По словам заместителя мэра столицы, в настоящее время в Москве насчитывается порядка 230 заброшенных объектов у промзон. Все они либо принадлежат частным инвесторам, либо находятся в федеральной собственности. Во втором случае в столице стараются активно вовлекать недвижимость в экономический оборот.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы шесть территорий многолетних долгостроев в четырёх округах столицы — Центральном, Западном, Северном и Северо-Восточном. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 миллиарда рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в список наименее обеспеченных жильём городов.