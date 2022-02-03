В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления

После выздоровления у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест а COVID-19/ Об этом РИА Новости рассказали в ряде столичных поликлиник и в колл-центре по коронавирусу. Причины происходящего не называются.

Медики одной из столичных клиник рассказали агентству, что в настоящее время повторный ПЦР-тест после прохождения карантина не требуется. Врач из другой городской поликлиники объяснил, что повторные тесты в настоящее время действительно, «никто не берёт». При этом карантин закрывается автоматически.

На городской горячей линии по коронавирусу один из операторов рассказал, что на 10-11 день после начала заболевания должны брать повторный ПЦР-тест. Однак за более подробной информацией он предложил обратиться в поликлинику или на портал mos.ru. Другой оператор сообщил, что по его информации, с 24 января повторный тест не проводится.

На запрос агентства в департамент здравоохранения и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом ответов получить пока не удалось.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба контролирующего органа. Ранее на проблему обратили внимание в российском правительстве и Кремле. По данным ряда журналистов, цены на ПЦР в некоторых аптеках выросли в четыре раза.