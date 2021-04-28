В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 мая

https://static.news.ru/photo/a13babe8-7f4c-11e9-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве 29 апреля перекроют ряд улиц в центре города. также будут недоступны все парковочные места в этих районах. Подобная мера принимается в связи подготовкой к проведению парада 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, в четверг с 17:30 до 22:00 будут перекрыты участки следования колонн на улицах Крылатская и Нижнее Мнёвники, на Карамышевской набережной, проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе и на улице Красная Пресня.

Кроме того, движение транспорта перекроют на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садово-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестских улицах.

На этих участках будут ликвидированы все парковочные места 29 и 30 апреля.

Также с 17:30 до окончания мероприятия в четверг будут перекрыты Тверская улица, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Большая Никитская, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд.

Для движения автотранспорта окажутся недоступны Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая, Кадашевская набережные, а также Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост и Чугунный мост.

Перекрытия затронут Болотную улицу и одноимённую площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, улицы Садовническую, Солянку и Петровку.

Кроме того, 29 апреля с 19.00 до окончания репетиции парада станции московского метрополитена «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

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