В Москве отменили выступление группы «Сплин»

Фото: val1km/vk.com

Выступление «Сплин» в Москве 26 августа скорее всего не состоится, передает «Коммерсант» со ссылкой на лидера группы Александра Васильева. Концерт должен был пройти в рамках фестиваля «Музыка с сильным характером» на сцене «ВЭБ-Арены».

На просьбу о комментарии господин Васильев ответил: «И так все понятно», тем самым фактически подтвердив самую очевидную версию, что отмена выступления группы в Москве связана с ее недавним выступлением в Воронеже на фестивале «Чернозем», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, официально выступление никто не отменял: никак документов, в которых была бы сформулирована причина отмены, не публиковали.

Ранее трансляцию воронежского музыкального фестиваля «Чернозём» в социальных сетях прервали после обращения солиста группы «Сплин» Александра Васильева к уехавшим из России музыкантам. Лидер группы со сцены сказал, «что наступит свет» и музыканты вновь вернутся на родину. Трансляция прервалась сразу после фразы музыканта. Официальных объяснений причин от организаторов не поступало.