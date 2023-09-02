В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности: что это значит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье 2 сентября ожидается гроза, поэтому синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Что это значит и какая погода будет в российской столице в ближайшие дни?

Метеопредупреждение действует с 15:00 до 21:00 2 сентября в столице. В области в это время ожидаются гроза и дождь. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура в эти выходные в Москве будет находиться в диапазоне от 20 до 22 градусов.

Что такое «желтый» уровень погодной опасности

Согласно международным стандартам, погодные условия характеризуются шкалой различных цветовых значений. Цветовой код, обозначающий степень опасности метеорологических явлений, сообщает, насколько серьезными могут быть эти условия. Шкала кодов состоит из четырех цветов.

«Зеленый» уровень не требует специального оповещения о погоде. «Желтый» уровень опасности говорит о том, что возможны осадки, грозы, серьезное возрастание порывов ветра и высокие или низкие температуры. «Оранжевый» — погода опасна, а также имеется вероятность стихийных бедствий: ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады и метели.

Самый опасный уровень погоды — «красный». При его объявлении могут быть крупные разрушения и катастрофы, и возможны метеорологические явления экстремальной интенсивности: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады и крупный град.

Какая погода будет осенью в Москве в 2023 году

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура в сентябре в целом будет на 2 градуса выше климатической нормы.

«Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь, в целом, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Что касается осадков, то их количество будет близким к норме с незначительным дефицитом (не более 10-20%). Переход от лета к осени будет плавным», — рассказал он РИА Новости.

Тишковец считает, что похолодание придет в Москву только в середине сентября.

«Это значит, что метеорологическое лето (среднесуточная температура воздуха плюс 15 градусов и выше), которое по климату в Москве должно было закончится 27 августа, будет продлено еще на 2 недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом. Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Какая погода будет осенью Санкт-Петербурге в 2023 году

Синоптик Александр Колесов сообщил, что первая половина сентября в Петербурге ожидается достаточной теплой, однако в конце месяца похолодает. В первой половине возможны кратковременные осадки, но температурный режим будет близок к норме.

«Температура в первой половине месяца 20-23 градуса, в наиболее теплые дни, которые будут в течение первой недели сентября. Температура ночью в первой половине месяца составит 9-14 градусов. Во второй половине месяца днем будет прохладнее — 14-19 градусов, а затем — 9-14 градусов», — отметил он в комментарии 78.ru.

Также Колесов обратил внимание, что бабье лето не придет в Северную столицу, потому что конец августа и начало сентября достаточно теплые.

«У нас нет никакого периода, чтобы сейчас похолодало. А для бабьего лета нужно, чтобы сначала было похолодание, а потом уже наступил тёплый и сухой период. На сегодняшний момент этого не предвидится», — рассказал синоптик.

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