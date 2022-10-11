В Москве назвали самую нужную специальность при мобилизации Замвоенкома Москвы Локтев сообщил, что мотострелки наиболее востребованы при мобилизации

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В Москве наиболее востребованной военно-учетной специальностью в рамках частичной мобилизации являются мотострелки. Об этом ТАСС рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки, — рассказал заместитель столичного военкома.

В число самых популярных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений и связисты.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе мобилизационной кампании планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что в России предполагается создать отряды добровольцев, состоящие из профессиональных спортсменов. Они будут участвовать в специальной операции на Украине. В настоящее время планируется задействовать в первую очередь региональные спортивные федерации. В скором времени они будут оповещены о данной инициативе. Если данный эксперимент признают удачным, также существует вариант подключения к нему московских федераций.