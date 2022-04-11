В Москве начали тестировать карту «Тройка» с российским чипом

Первая тысяча транспортных карт «Тройка» с полностью российским чипом поступила в Москву, сообщил вице-мэр столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует «Интерфакс». Он добавил, что до конца 2022 года специалисты планируют разработать ещё один чип для транспортной и банковской отраслей.

В московском транспорте начали тестировать «Тройки» с полностью отечественным чипом. <...> После массового запуска российской «Тройки» работа над технологией не прекратится, — сказал Ликсутов.

Он отметил, что замена чипа не скажется на возможностях карт.

Ранее эксперт сообщил, что на импортозамещение процессоров в России потребуется пять — семь лет. Также, по его словам, придётся замещать простые детали вроде кронштейнов и замков, на это понадобятся месяцы.

Кроме того стало известно, что российские власти рассматривают возможность расширения списка системообразующих предприятий. Критерии отбора предлагается изменить таким образом, чтобы в список могли попасть дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ. Это нужно для того, чтобы помочь компаниям перевести производство на китайские фабрики. Ранее они работали с тайваньской компанией TSMC, но из-за международных санкций продолжать сотрудничество стало невозможно.