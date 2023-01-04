В Москве рекордно выросло число продаваемых вторичных квартир «Этажи»: в Москве количество продаваемых вторичных квартир увеличилось на 24,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году количество продаваемых в Москве вторичных квартир увеличилось на 24,8%, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи». По их словам, эта цифра является рекордной для крупных городов России. Также в пятерке лидеров по увеличению количества выставленных на продажу квартир оказались Новосибирск, Воронеж, Уфа и Омск.

По сравнению с началом 2022 года к январю 2023 года больше всего среди мегаполисов количество выставленных на продажу вторичных квартир выросло в Москве на 24,8%, на втором месте Новосибирск — 22,1%, на третьем Воронеж — 16,9%, на четвертом Уфа — 14,7% и на пятом Омск — 10,5%, — поделились данными аналитики.

В «Этажах» пояснили, что увеличение предложений на рынке приводит к росту скидок. Так, в период с апреля по сентябрь 2022 года средняя стоимость жилья уменьшилась на 6% из-за ввода дисконта.

Также представители федеральной компании назвали тройку городов, которые лидируют по уменьшению количества продаваемых вторичных квартир — это Краснодар (–20,6%), Волгоград (–13,8%) и Пермь (–11,9%).

Ранее директор по продажам Максим Тарасов рассказал в беседе с журналистами, что число непроданных квартир в новостройках в России растет «в геометрической прогрессии». При этом российские девелоперы считают, что 2023 год будет нормальным для рынка первичного жилья, так как застройщики смогут сдать начатые ранее объекты.