В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности из-за гололеда, сообщает Гидрометцентр. По данным синоптиков, гололед будет до утра 29 ноября.

Период предупреждения — до 09:00 29 ноября,

гололедица, — указано на прогностической карте предупреждений.

26 ноября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику.

В свою очередь синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.