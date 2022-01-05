В Москве эвакуируют торговые центры из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о том, что все торговые центры Москвы заминированы. В настоящее время производится эвакуация части ТЦ для проверки сообщений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Анонимные сообщения <...> поступили о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах столицы. На время проверки в целях безопасности люди эвакуированы, — рассказал собеседник агентства.

Известно, в частности, что на улицу выведены около 400 посетителей и работников Центрального детского магазина. Также поступили данные об эвакуации ТЦ «Шоколад».

Также сообщалось о проверке всех торговых центров Подмосковья после анонимного звонка об их минировании. По всем адресам выехали правоохранители и кинологи с собаками. При этом об эвакуации посетителей и сотрудников центров не сообщалось.