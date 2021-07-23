В Москве для пасажиров откроют три станции «красной» линии метро

С понедельника для пассажиров досрочно откроют станции метро «Юго-Западная», «Воробьёвы горы» и «Университет». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-трнспортной инфраструктуры столицы.

В понедельник, 26 июля, мы частично откроем участок Сокольнической линии — станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» откроются на две недели раньше, — сообщии в ведомстве.

При этом станция «Проспект Вернадского» на этой же линии останется закрытой. Кроме того, до 8 августа не будет движения между платформами «Юго-Западная» и «Университет», Пассажиров просят выбирать пути объезда.

Движение между станциями «Спортивная» и «Тропарево» было приостановлено 17 июля из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Предполагалось, что участок откроется 8 августа.

Вдоль закрытого участка «красной» линии с 5:30 до 2:00 ходят бесплатные компенсационные автобусы.

Ранее были названы города России, в которых будут строить метро.