В Москве арестован бизнесмен из «списка Титова» Дмитрий Зотов

https://static.news.ru/photo/163fa004-ac2c-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».

«Список Титова» — это перечень российских бизнесменов, скрывавшихся в британской столице из-за опасения уголовного преследования в РФ. Они хотели бы вернуться, получив гарантии разбирательства без ареста до вынесения приговора. В списке около полусотни человек.

Зотов вернулся в Россию 10 июня в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению. Утверждается, что он был готов к активному сотрудничеству со следствием и согласен пройти двухнедельный карантин по возвращении в страну, но его задержали уже в аэропорту и отправили в ИВС, передаёт «Новая газета».

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, ходатайство о заочном аресте бывшего главы Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко 16 июня рассмотрит Тверской суд Москвы. Также по этому делу в суд поступило ходатайство об аресте президента компании «Новый поток» Юрия Навражного.