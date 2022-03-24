В Москве 27 марта приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей

В подразделениях ГИБДД в Москве 27 марта нельзя будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство, сообщила столичная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале. Приостановка предоставления данных услуг связана с проведением технических работа на информационных ресурсах МВД.

Отмечается, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы будут проходить в штатном режиме.

Граждане, записавшиеся на приём в этот день, будут иметь возможность обратиться за получением госуслуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в любые последующие рабочие дни.

В феврале первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой лишать водителей-новичков водительских прав, если они совершили три и более ДТП.

Ранее ГИБДД провела операцию «Такси», в результате которой было выявлено, что почти каждый седьмой таксист в российской столице осуществляет деятельность на машине, имеющей неисправности. Она проходила с 4 по 6 февраля. Выяснилось, что в 800 случаях у водителей такси не было необходимых документов, 287 автомобилей не проходили обязательную процедуру техосмотра.

В конце января этого года в Подмосковье в тестовом режиме запустили систему мониторинга усталости таксистов в целях повышения безопасности перевозок. Работу системы обеспечивают две видеокамеры в салоне автомобиля, направленные на дорогу и водителя. Система следит за уровнем усталости водителя, использованием ремней безопасности, курением в салоне, разговорами по телефону и фиксирует отвлечение от вождения. Также водитель предупреждается об опасных сближениях и манёврах во время движения.