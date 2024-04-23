В МО объяснили, что будет со званиями солдат ВСУ при переходе в ВС России МО подготовило проект о сохранении званий солдат ВСУ при переходе в состав ВС РФ

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Украинские военные, которые приняли решение перейти в состав Вооруженных сил России из состава ВСУ, смогут сохранить воинские звание, полученные во время службы в украинской армии, говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что постановление было разработано в Министерстве обороны РФ.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил о необходимости демократизации законодательства в отношении пленных ВСУ. По его мнению, такой подход активизирует переход украинских солдат на сторону России, поскольку многие, кто оказался в рядах украинской армии, попали туда не по своей воле. Кимаковский добавил, что сейчас военнослужащие ВСУ при сдаче в плен и переходе всегда подпадают под уголовную ответственность и оказываются в местах лишения свободы.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об участившихся случаях массовой сдачи в плен со стороны украинских военных. По его словам, это происходит из-за того, что солдаты ВСУ не только услышали сигналы России, но и поняли, что в плену с ними будут обращаться лучше, чем при прохождении службы в украинских войсках.