Украинские военные, которые приняли решение перейти в состав Вооруженных сил России из состава ВСУ, смогут сохранить воинские звание, полученные во время службы в украинской армии, говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что постановление было разработано в Министерстве обороны РФ.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил о необходимости демократизации законодательства в отношении пленных ВСУ. По его мнению, такой подход активизирует переход украинских солдат на сторону России, поскольку многие, кто оказался в рядах украинской армии, попали туда не по своей воле. Кимаковский добавил, что сейчас военнослужащие ВСУ при сдаче в плен и переходе всегда подпадают под уголовную ответственность и оказываются в местах лишения свободы.
До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об участившихся случаях массовой сдачи в плен со стороны украинских военных. По его словам, это происходит из-за того, что солдаты ВСУ не только услышали сигналы России, но и поняли, что в плену с ними будут обращаться лучше, чем при прохождении службы в украинских войсках.