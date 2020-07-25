В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

https://static.news.ru/photo/1534fbba-ce3b-11ea-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью может ожидаться подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он не будет таким значительным, как это было весной. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъёме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, — то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции, — сказал эксперт.

По его словам, именно это может привести к некоторому подъёму.

Чуланов также напомнил, что для предотвращения вероятного распространения коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности на курортах: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.