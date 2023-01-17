В Минздраве сообщили о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян Мурашко: пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная пандемия повлияла на репродуктивное здоровье жителей России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцинация все равно остается актуальной, несмотря на снижение активности COVID-19, передает РИА Новости.

Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом, — сказал Мурашко.

Министр заявил о необходимости вовремя вакцинировать мужчин и женщин репродуктивного возраста, а также беременных женщин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области.

Пензенский Минздрав после выявления у местного жителя нового штамма коронавируса «кракен» призвал людей избегать массового скопления людей. В Минздраве отметили, что наличие у местного жителя коронавирусной инфекции подтвердилось 9 января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист.