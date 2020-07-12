В Минздраве сообщили о сохранении рисков распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/91f1be30-c423-11ea-b93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Cнизить заболеваемость коронавирусом в России удалось благодаря предпринятым карантинным мерам, но в некоторых регионах до сих пор фиксируется прирост заболевших, заявил главный инфекционист Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции, — цитирует РИА Новости Чуланова.

Снижение темпов заболеваемости он назвал «небольшой победой в одном сражении», так как «война» с коронавирусом, по его мнению, ещё не закончена. Для закрепления положительной динамики он порекомендовал соблюдать меры профилактики и использовать маски в общественных местах.

По словам Чуланова, любые массовые скопления людей создают прекрасные условия для быстрого распространения коронавируса. Он также выразил тревогу за ситуацию, которая сложилась сейчас в США и Индии. Это, по его мнению, является следствием «несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций».

Как писал NEWS.ru, среди российских регионов прирост случаев коронавируса не был выявлен в Ненецком и Чукотском автономных округах, а наименьший темп был зафиксирован в Москве и Подмосковье (0,3%), Республике Северная Осетия и Чечне (0,4%), а также в Калининградской области (0,5%), Рязанской, Пензенской, Костромской областях и Республике Дагестан (0,6%).

За прошедшие сутки в 84 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 6615 человек. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего число заболевших COVID-19 в РФ достигло 727 162 человек. За период пандемии с инфекцией справились более 501 060 человек (+3615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 (+130 за сутки).