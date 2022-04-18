Мурашко: Россия не зависит от иностранных тестов на коронавирус

Россия не зависит от импорта тест-систем на коронавирус, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС. По словам главы ведомства, российская фармацевтическая промышленность в годы пандемии активно развивалась, поэтому сегодня она полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

За последние два года более 400 тест-систем было зарегистрировано в РФ. Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию РФ по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний, — сказал Мурашко.

Ранее уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, зарегистрировал Роспотребнадзор. Он может выявлять сразу два участка генома вируса, тем самым снижая вероятность ложного результата. На получение результата с помощью этого теста уходит порядка 20–25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.

При этом вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашёв предположил, что новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией окажется, скорее всего, слабее февральского. Он считает, что снижение тяжести пандемии связано с коллективным иммунитетом населения.