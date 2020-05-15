В Минздраве сообщили о неправильном понимании снятия мер изоляции

https://static.news.ru/photo/e2942a82-ae2d-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие в России неправильно понимают смысл ослабления ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Люди после отмены режима самоизоляции в городах стали собираться группами, а рост числа контактов в сложившейся ситуации может привести к увеличению числа новых случаев заражения, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он отметил, что сейчас наблюдается явное снижение количества новых заболевших. Например, в столице таковых за последние сутки было выявлено менее 1500. Однако, сказал Авдеев, в целом на территории страны не происходит существенных изменений.

По его словам, в России есть определённые успехи в борьбе с COVID-19, чем и обусловлено начало постепенного снятия ограничений. Но сами ослабления введённого на фоне пандемии режима многими трактуются неверно. Врач подчеркнул, что в данный момент необходимость использования средств индивидуальной защиты не потеряла своей актуальности.

Рост числа контактов может привести к увеличению количества новых случаев заболевания. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария, — приводятся слова главного пульмонолога Минздрава на сайте ведомства.

К 14 июня в России зафиксировано 528 964 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки их стало больше на 8835. Выздоровели 280 050 человек. Летальным исходом COVID-19 закончился для 6948 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, из пандемии коронавируса Россия выходит уверенными темпами и с минимальными последствиями. Об этом заявил президент Владимир Путин.