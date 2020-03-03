https://static.news.ru/photo/cf761ab2-5d08-11ea-ab72-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой оценивать медицинские учреждения страны по трём уровням соответствия. Об этом сообщила «Российская газета».

Уточняется, что оценивать медучреждение станет специальная комиссия, на основе её решения будет присваиваться уровень.

Такая оценка должна будет проводиться один раз в три года. Известно, как будет выглядеть сам информационный знак: в середине логотипа разместится надпись с указанием уровня соответствия новой модели медорганизации (Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3), а в левом нижнем углу — информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода, — поясняют в издании.

В ведомстве полагают, что оценки помогут развитию конкурентной среды между медучреждениями страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по итогам проверки Счётной палаты РФ, более половины медучреждений страны находятся в плохом состоянии. В 52,1% зданий нет горячего водоснабжения, в 41,1% — отсутствует отопление, в 35% — канализация и в 30,5% — водопровод.