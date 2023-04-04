В Минздраве подсчитали число пострадавших после взрыва в Санкт-Петербурге После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились 42 человека, 24 находятся в больницах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека. 24 из них до сих пор находятся в больницах, состояние троих медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди находящихся в больнице есть один несовершеннолетний.

Блогер Владлен Татарский, писавший в личном Telegram-канале о ситуации в зоне СВО, погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер.

Следственный комитет России ранее предъявил подозреваемой в убийстве военкора Татарского Дарье Треповой обвинение по статье о теракте.