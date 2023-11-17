В Минздраве оценили состояние эвакуированных из Газы россиян Минздрав РФ: эвакуированным из Газы россиянам не потребовалась госпитализация

Фото: МЧС РФ

Россияне, эвакуированные из сектора Газа, чувствуют себя нормально, госпитализация никому из них не потребовалась, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, всего в Россию прибыло 188 человек.

Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное, — сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы МЧС Роман Охотенко сообщил, что спецборт министерства доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа. По его словам, с ними всю дорогу находились медики и психологи.

Охотенко добавил, что почти 100 человек, в том числе 39 детей, эвакуированных из сектора Газа, остаются в пунктах временного размещения в Подмосковье. Кроме того, заявки для выхода из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали 887 россиян. На данный момент самолетами МЧС России перевезено 288 человек. Охотенко добавил, что всего из зоны боевых действий вывезено 328 россиян. Из них 28 находятся в Каире, в оперативном штабе, и 12 прямо сейчас перемещаются от КПП «Рафах» в Каир.