В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/77d86e76-8e0a-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вовремя выявляют заражение коронавирусной инфекцией, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение. Этим обусловлена относительно низкая смертность, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Она отметила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших к средней численности населения. В России, по её словам, этот показатель равен 5,5 на миллион. При этом он растёт медленнее, чем во многих европейских государствах.

У нас всё-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока ещё готовы и успеваем, — цитирует Малинникову РИА Новости.

Кроме того, подчеркнула инфекционист, россияне своевременно обращаются к врачам, запоздалые случаи встречаются довольно редко.