В Минздраве не нашли причин для перевода школ на удаленку из-за COVID-19 Эксперт Минздрава Чуланов: оснований для введения дистанционного обучения нет

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В настоящее время в России нет оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода сотрудников компаний на удаленку из-за коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он отметил, в частности, что рост заболеваемости COVID-19 в стране с июля растет, однако от региона к региону их число различается.

В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение, — сказал эксперт.

Он также отметил, что в медучреждениях и организациях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов соблюдение масочного режима обязательно. Что касается общественных мест, то в настоящее время ношение масок или респираторов там рекомендуется пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Также Чуланов призвал соблюдать рекомендации по вакцинации против COVID-19, проходить ревакцинацию через шесть месяцев после предыдущей прививки или перенесенного заболевания.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и осенью ситуация может осложниться, поэтому целесообразно вернуть удаленку. Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих волн пандемии.