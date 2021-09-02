В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России

Ситуацию с пандемией в России можно уже назвать управляемой. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Фисенко, сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что появилось достаточное количество необходимых лекарств. Они регулярно доставляются во все регионы страны.

Около 75% пациентов с COVID-19 сегодня лечатся амбулаторно, в частности благодаря наличию необходимых лекарств, — сказал Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее сообщалось, что россияне не доверяют вакцине от коронавируса и отказываются прививаться, потому что мало знают о препаратах, им не хватает информации. Об этом заявила заместитель председателя Счётной палаты России Галина Изотова. По её мнению, основная проблема, порождающая недоверие со стороны населения, это проблема информирования.

При этом, по словам Изотовой, в публичном пространстве человек чаще всего сталкивается с информацией о побочных эффектах вакцин, которые являются достаточно редкими по медицинским меркам.