В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
11:11, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ситуацию с пандемией в России можно уже назвать управляемой. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Фисенко, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что появилось достаточное количество необходимых лекарств. Они регулярно доставляются во все регионы страны.
Около 75% пациентов с COVID-19 сегодня лечатся амбулаторно, в частности благодаря наличию необходимых лекарств, — сказал Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее сообщалось, что россияне не доверяют вакцине от коронавируса и отказываются прививаться, потому что мало знают о препаратах, им не хватает информации. Об этом заявила заместитель председателя Счётной палаты России Галина Изотова. По её мнению, основная проблема, порождающая недоверие со стороны населения, это проблема информирования.
При этом, по словам Изотовой, в публичном пространстве человек чаще всего сталкивается с информацией о побочных эффектах вакцин, которые являются достаточно редкими по медицинским меркам.