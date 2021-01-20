В Минтруде рассказали, сколько в РФ безработных

https://static.news.ru/photo/1d85acfa-5bcc-11eb-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, сколько безработных в России. По данным на 20 января 2021 года, общее количество россиян, оставшихся без трудоустройства составляет 2,6 млн.

У нас главная задача, первоочередная — нормализовать рынок труда до докризисных показателей. Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан, — сказал Пудов.

Он также напомнил, что пока наблюдается снижение количества безработных. Так, в сентябре количество нетрудоустроенных россиян составляло 3,7 млн человек.

По данным Росстата, за январь — ноябрь 2020 года насчитывалось 4,6 млн безработных россиян. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн человек, из них заняты в экономике были 70,7 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Они могут быть увеличены на размер инфляции.

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов, повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, если норма будет принята, выплаты вырастут для пострадавших от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других категорий.

До этого сообщалось, что прожиточный минимум на душу населения в Москве составит 18 029 рублей. Постановление об этом подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

С 1 января в силу вступили новые методики расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Вычисление этих показателей теперь ведётся не из расчёта потребительской корзины, а на основании медианного уровня дохода. Также, согласно новому закону, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.