В Минтруде пообещали выполнить майские указы президента до конца 2021 года
Министр труда Котяков заявил, что майские указы будут выполнены до конца 2021 года
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:33, 24 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Майские указы президента РФ Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».
Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года, — сказал Котяков.
В ходе совещания с министрами правительства 24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости приложить все усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень зарплаты работникам бюджетной сферы страны. Глава государства подчеркнул, что целевые показатели были установлены в рамках майских указов 2012 года.
Глава государства, в частности, подчеркнул, что отставания уровня зарплат от установленных норм ни в коем случае нельзя допускать. В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные средства. При этом он добавил, что дополнительные выплаты медикам и учителям не должны учитываться при установлении уровня заработных плат.
Ранее депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о том, что повышение зарплат медработникам в соответствии с майскими указами президента РФ оказывается мифом: выплаты увеличивают, сокращая медперсонал. Кроме того, врачи сильно перерабатывают, что сказывается и на качестве их работы.