В Минтруде пообещали выполнить майские указы президента до конца 2021 года

Майские указы президента РФ Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».

Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года, — сказал Котяков.

В ходе совещания с министрами правительства 24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости приложить все усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень зарплаты работникам бюджетной сферы страны. Глава государства подчеркнул, что целевые показатели были установлены в рамках майских указов 2012 года.

Глава государства, в частности, подчеркнул, что отставания уровня зарплат от установленных норм ни в коем случае нельзя допускать. В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные средства. При этом он добавил, что дополнительные выплаты медикам и учителям не должны учитываться при установлении уровня заработных плат.

Ранее депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о том, что повышение зарплат медработникам в соответствии с майскими указами президента РФ оказывается мифом: выплаты увеличивают, сокращая медперсонал. Кроме того, врачи сильно перерабатывают, что сказывается и на качестве их работы.