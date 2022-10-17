В Минстрое предложили закрыть дефицит строителей безработными В Минстрое предложили привлекать безработных из-за нехватки 3–5 млн строителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в строительной отрасли России трудится около 11 млн челвек. При этом требуется еще от 3 до 5 млн сотрудников. Частично закрыть проблему можно, если начать привлекать к сотрудничеству безработных. Об этом сообщили «Известиям» в Общественном совете при Министерстве строительства РФ. Там, в частности, отметили, что в настоящее время на учете в службе занятости находятся более 1,8 млн человек. В этой связи в ведомстве уже приступили к разработке системы привлечения граждан к строительным специальностям.

Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов, — рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

В свою очередь, глава комиссии по проектному финансированию совета Рифат Гарипов отметил, что востребованные в строительстве неквалифицированные кадры — каменщиков, укладчиков — можно подготовить довольно быстро, а вот для обучения специалистов высокого уровня, к которым относятся электрогазосварщики, монтажники, бетонщики, потребуется больше времени.

В июне текущего года глава Минтруда Антон Котяков отметил, что с 1 марта по 1 июня в стране регистрировали 660–680 тысяч новых безработных ежемесячно. При этом замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что строительные компании дефицит кадров не фиксируют.

Ранее СМИ сообщили, что россияне в новом году смогут пройти бесплатное переобучение, так как нацпроект «Демография» продлили на весь 2023 год. Проект является полностью бесплатным и доступен для граждан, входящих в определенные категории. Так, поучаствовать в проекте могут россияне до 35 лет, безработные, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины с детьми до 7 лет включительно и сотрудники компаний, которые находятся под риском увольнения.