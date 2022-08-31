В Минстрое предложили списывать долги по ЖКУ по уважительной причине «Известия»: в Минстрое предложили списывать долги по ЖКУ при наличии уважительных причин

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Минстрое РФ разработали проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Проект предусматривает списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо министерства, направленное в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

По информации издания, в ведомстве предлагают списывать задолженности и предоставлять льготы на оплату услуг в случае стационарного лечения, смерти близких родственников, невыплаты зарплаты и по ряду иных причин.

Также проект предполагает, что в случае неоплаты ЖКУ и наличии уважительной причины, граждане, которым полагается субсидия, продолжат ее получать. При отсутствии причин должник этих льгот будет лишен, как это происходит и сейчас. По мысли авторов проекта, подобные изменения должны повысить адресность предоставления субсидий на оплату помещений и коммунальных услуг, а также позволить более гибко применять меры поддержки «в условиях дестабилизации экономики».

Проект будет внесен в правительство после завершения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6%. Сумма долга за I квартал 2022 года выросла на 56,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая сумма задолженности увеличилась до 804,5 миллиарда рублей.