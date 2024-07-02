В Минпросвещения раскрыли нюансы лишения иноагентов государственных наград Минпросвещения: в России разрабатывается алгоритм лишения иноагентов госнаград

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В России планируется расширить список оснований для лишения государственных наград, ответили в пресс-службе Минпросвещения на запрос NEWS.ru по факту наличия звания «Заслуженный учитель России» у Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Там отметили, что такое предложение поступило в связи с «трансформацией сознания» отдельных граждан, которые ведут активную антигосударственную деятельность. В ведомстве подчеркнули, что сейчас разрабатывается алгоритм процедуры лишения иноагентов госнаград.

Министерство просвещения Российской Федерации выступило с инициативой внесения изменений <...> с целью расширения оснований для лишения государственных наград. На данный момент Министерством юстиции РФ совместно с Верховным судом РФ и Генеральной прокуратурой РФ разрабатывается алгоритм процедуры лишения государственных наград лиц, признанных Минюстом России иноагентами, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Представители Минпросвещения уточнили, что данная инициатива поддержана письмом администрации президента России. На данный момент, добавили в пресс-службе, гражданин может быть лишен награды только по приговору суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Эйдельман. Историка обвиняют в реабилитации нацизма. Эйдельман разместила на своем Youtube-канале видеоролик, в котором были обнаружены высказывания, выражающие неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.