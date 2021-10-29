В Минпросвещения хотят прекратить приём в колледжи по 43 профессиям

С 31 декабря 2021 года Министерство просвещения РФ намерено прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе
В министерстве объясняют подобное решение необходимостью приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием «в соответствии с актуальными потребностями рынка труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».
В числе прочих может перестать осуществляться обучение по таким специальностям, как рекламный агент, контролёр банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, водитель городского электротранспорта и другим.
Ранее сообщалось, что у преподавателей отечественных вузов появится свой профессиональный праздник. Его поручил учредить премьер-министр Михаил Мишустин.