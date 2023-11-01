В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет Замглавы Минпромторга Шпак: дефицита чипов для загранпаспортов нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изготовление загранпаспортов РФ на Московской печатной фабрике АО «Гознак»

Рисков дефицита чипов для биометрических загранпаспортов, с которым россияне столкнулись в феврале 2023 года, нет, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. С начала лета любой желающий может обратиться с заявлением на получение документа, срок действия которого составляет десять лет.

Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет, — отметил он.

Чиновник напомнил, что чипы изготавливает отечественная компания «Микрон», которая будет наращивать обороты производства. Шпак подчеркнул, что продукция этого завода является исключительно российской.

В сентябре стало известно, что правительство России проработает возможность использования заграничных паспортов для совершения юридически значимых действий. Как пояснил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.

Ранее юрист Александр Хаминский, комментируя проект закона МВД об изъятии у россиян загранпаспортов в случае невыполнения ряда требований, напомнил, что фотография в загранпаспорте должна соответствовать его владельцу. Он также подчеркнул, что в паспорте обязательно должны быть корректно указаны все персональные данные, срок действия и гражданство владельца.