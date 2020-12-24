В Минпромторге сообщили о запасах средств индивидуальной защиты

https://static.news.ru/photo/e4048ac0-45f3-11eb-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На территории регионов России в рамках борьбы с пандемией коронавируса созданы запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, отечественные предприятия, производящие средства защиты, функционируют штатно за счёт перераспределения и балансов мощностей. И если раньше, по оценкам, запасов хватало на срок до четырёх недель, то теперь их хватает более чем на 17.

Как отметил руководитель ведомства, министерство в самом начале пандемии сформировало пул профильных предприятий. Их резервы вовремя нарастили. В регионах, где это было сделать невозможно, к работе подключали непрофильные предприятия. Сейчас Минпромторг ведёт мониторинг мощностей при помощи функционирования Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

На сегодняшний день созданы резервы мощностей на 30 миллионов масок в сутки, тогда как до наступления пандемии российские предприятия производили 600 тысяч масок в сутки, — цитирует Мантурова РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, цены на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка будут снижаться по мере масштабирования её производства, пока её утвердили на уровне 1942 рубля. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.