В Минпромторге рассказали, как Россия обеспечит технологический суверенитет Минпромторг: для техсуверенитета России нужна полноценная новая индустриализация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обеспечения технологической самодостаточности на необходимом уровне России нужна «полноценная новая индустриализация», рассказал РИА Новости первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Частью индустриализации станет запуск долгосрочных масштабных проектов продолжительностью 10–20 лет.

По его словам, до 2022 года задача достраивания критических производственных цепочек для роста благосостояния граждан и обеспечения национальной безопасности успешно решалась замещением недостающих сегментов импортом.

Но сейчас, в новых условиях, мы не можем себе такого позволить — уровень технологической самодостаточности должен быть другим. И для этого нужна полноценная новая индустриализация, — объяснил Осьмаков.

Ее частью будет запуск масштабных проектов продолжительностью в 10–20 лет, которые значимы для технического суверенитета страны, хотя не всегда окупаемы для бизнеса. Также предполагается создание целых отраслей в химии, радиоэлектронике, станках, беспилотниках, отметил замминистра.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что рост ВВП в первой половине этого года ожидается на уровне выше 5%. Глава государства также обратил внимание на итоги прошлого года: тогда уровень ВВП вырос на 3,6%.