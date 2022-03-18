В Минпромторге отвергли возможность дефицита презервативов в России

Минпромторг России не спрогнозировал нехватки презервативов на территории России, пишет ТАСС. По словам сотрудников пресс-службы ведомства, почти все крупные производители контрацептивов — Таиланд, Индия, Корея и Китай — не прекратили поставки продукции в Россию.

Практически все мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья и находится в Юго-Восточной Азии. Крупнейшие страны-производители — Таиланд, Индия, Корея и Китай — поставки продукции в РФ не прекращали, — сказано в сообщении.

Ранее россияне начали массово скупать в аптеках и магазинах презервативы, опасаясь роста цен на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group. Рост продаж контрацептивов на 26% за последние две недели подтвердили в сети аптек «36,6».

Помимо этого, сообщалось, что в ожидании дальнейшего роста цен россияне начали массово скупать импортные средства личной гигиены и памперсы. Как заверили в Минпромторге России, дефицита подгузников и женских гигиенических прокладок не ожидается. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в стране успешно функционирует свыше 15 предприятий, выпускающих данную продукцию.